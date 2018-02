La perturbazione proveniente dalla Siberia sta continuando a sferzare imbiancando l'intera provincia. Nella notte forti nevicate anche a Jesi e frazioni dove Burian ha colpito con tutta la sua forza. Neve fino a 30 cm in alcuni tratti, con gli spazzaneve che per tutta la notte hanno lavorato per pulire le strade. Ecco le immagini