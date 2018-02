Nel capoluogo il fenomeno atmosferico proveniente dalla Russia è arrivato nella tarda serata di domenica. La neve è caduta su Ancona per tutta la notte, regalando al risveglio un paesaggio imbiancato. La protezione civile ha assicurato che in tutta la provincia non ci sono criticità particolari, con i mezzi spazzaneve che già dalle prime ore di questa mattina hanno iniziato a pulire le strade. Questa la situazione.