Neve in città e nelle frazioni, tra panorami mozzafiato e disagi alla viabilità - VIDEO

Candido risveglio per gli abitanti di Ancona e frazioni, ricoperte dal manto di neve. Ai panorami mozzafiato e il divertimento dei bambini si è però aggiunto con il passare delle ore il disagio al traffico. Nelle frazioni tra cui Candia, Varano, Sappanico e Montacuto era impossibile circolare senza gomme termiche o catene già da questa mattina. Qualcuno ci ha provato, incorrendo in una sanzione. Polizia Municipale, mezzi spazzaneve, Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono tuttora impegnati nell’assistenza. Alcune vie del centro sono state chiuse al traffico intorno a mezzogiorno: via Montale, via della Madonnetta, via Alpi, via Colleverde, via Cialdini, via Astagno, via Podesti, via Marini, via Maggini lungo la deviazione su via della Marina - SERVIZIO DI STEFANO PAGLIARINI E GINO BOVE