Le navi attraccate al porto azionano le sirene, l'omaggio a tutta la gente di mare - VIDEO

Oggi alle 12 le navi del porto di Ancona, come in tutto il mondo, si sono fatte sentire, coordinate dalla Capitaneria di porto. Così anche l'autorità portuale dorica aderisce alla manifestazione mondiale del 1 maggio delle città di mare per omaggiare 1,2 milioni di persone, i marittimi al alvoro ogni giorno sulle navi. Un mestiere invisibile ai più, ma essenziale per garantire il commercio mondiale ed il trasporto dei passeggeri.

Nel video di Fabio Spaccavento c'è tutta la solidarietà per quei marittimi che, in molti scali del mondo, non possono ancora scendere dalle loro imbarcazioni o per problemi sanitari legati all'emergenza Coronavirus o perché impegnati a garantire la sicurezza delle navi nello stazionamento in porto.