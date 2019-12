Quando Ancona diventa "sciuè sciuè", risate e ironia con i maestri presepai | VIDEO

La contagiosa ironia dei maestri presepai di San Gregorio Armeno ad Ancona. In piazza del Plebiscito, omonima alla celebre piazza di Napoli, gli artigiani hanno esposto i loro capolavori in terracotta, cera e legno. Pastorelli, Sacre Famiglie, ma anche Pulcinella e mercanti del 1700. In città è arrivato anche un punto vendita temporaneo della storica pasticceria Giovanni Scaturchio, che nei prossimi giorni dovrebbe far arrivare dalla Campania un babà gigante a forma di Vesuvio. Abbiamo fatto un giro tra i capolavori e ci siamo goduti tutta l’ironia e la simpatia dei maestri partenopei, che saranno in città fino al prossimo week end.