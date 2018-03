La baby zebra è venuta alla luce al termine di 12 mesi di gestazione ed era già in piedi mezz’ora dopo il parto. In questi giorni è possibile vederla correre e saltare all’interno del suo reparto dov’è costantemente accudita ed allattata dalla mamma. Il cucciolo appartiene alle zebre di Pianura, come la mamma e tutti gli altri esemplari presenti al Parco Zoo Falconara