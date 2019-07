"Non sarà lo stesso": Ancona bella e struggente nel video di Matteo Ilari

Una canzone, un video e l'atmosfera di un'Ancona struggente per unmessaggio chiaro: non esitate a dichiarare i vostri sentimenti. Il video "Non sarà lo stesso", tratto dall'omonimo singolo contenuto nel cd "A un passo dalla fine", racconta di due giovani che non hanno fatto in tempo a scambiarsi la promessa di matrimonio a causa di una tragedia. Matteo Ilari è un cantante chiaravallese di 25 anni che ha partecipato al provino per "Amici". Lavora come parrucchiere dopo aver lasciato la professione di operaio e se dal casting dovesse arrivare la chiamata giusta è pronto a rimettere in discussione la sua vita. Ancora una volta.