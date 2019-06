Un esordio tra le bellezze di Ancona, esce "Memory": il singolo di Nali&Kia - VIDEO

Insieme scrivono e compongono tutti i loro brani, in particolare Annalisa suona il pianoforte e scrive i testi delle canzoni, mentre Chiara suona piano e violino e compone la musica. Loro sono Nali&Kia. Appassionate dei generi soul e k-pop, il pop coreano, di cui Chiara è una cultrice assoluta, si ispirano alle grandi voci femminili americane come Beyoncè, Christina Aguilera, Pink, Rihanna, e ad artiste del passato come Etta James, Aretha Franklyn, Nina Simone. Intraprendono il progetto del duo grazie all’intuizione del titolare Astralmusic Giordano Tittarelli, che incide il loro primo singolo inedito “Memory” e scommette sul loro debutto artistico. “Memory” singolo d’esordio è in fase di post produzione, il video ufficiale che vede protagoniste le due giovani cantanti è stato girato fra Ancona, loro città d‘adozione e la campagna dell’entroterra marchigiano. La parola principale per poter descrivere il brano “Memory” è “epifania” ovvero presa di coscienza, momento di rivelazione, come lo intendeva lo scrittore e poeta James Joyce.