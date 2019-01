«Quel muro è una dichiarazione di guerra», ma spunta l’alleato inaspettato: Rfi – VIDEO

Assemblea aperta mercoledì sera a Falconara per fare il punto e raccogliere opinioni riguardo al progetto delle barriere fonoassorbenti di Rfi. Il grande muro che per ridurre le emissioni acustiche dei treni toglierebbe alla città la vista del mare è stato bocciato, oltre che dall’amministrazione comunale, dal Consorzio dei bagnini Falcomar: “Per noi sarebbe il colpo di grazia” ha detto il presidente Alessandro Filippetti, che senza mezzi termini ha interpretato il muro come “una dichiarazione di guerra”. L’incontro al centro Pergoli, moderato dal giornalista di AnconaToday Marco Catalani, è stato organizzato dal comitato “No al Muro, si al Mare” e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco Stefania Signorini e dell’assessore all’Urbanistica Clemente Rossi. Proprio Rossi ha portato all’attenzione dell’assemblea una lettera sottoscritta dal nuovo amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, che ha invitato il Ministero a rivedere la scelta delle barriere fonoassorbenti.