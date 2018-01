Caso Gambacorta, Quattrini: «Non sono io a dover rispondere» - VIDEO

Il Capogruppo M5S, Andrea Quattrini, glissa sul caso dell'esclusione di Maria Ausilia Gambacorta dalle candidature per le prossime elezioni politiche. Incalzato sui motivi dell'esclusione, Quattrini rimanda alla lettura dello statuto che detta le regole per gli aspiranti candidati. Luigi Di Maio, in un intervento su Radio 24, aveva parlato di "selezione ferrea". La Gambacorta è stata esclusa perché segnalata anonimamente sulla piattaforma Rousseau, oppure perché gli altri candidati erano più qualificati?