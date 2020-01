Investito e ucciso sulla rotatoria, le immagini della tragedia | VIDEO

ANCONA - Il corpo a terra coperto da un telo bianco e gli agenti della polizia municipale impegnati nei rilevamenti per accertare le cause dell'ennesima tragedia sulle strade. L’investimento mortale di un uomo di 81 anni è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, in piazza della libertà, la rotatoria antistante la galleria del Risorgimento. L’anziano è stato travolto da un furgone, con l’autista che si è subito fermato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Inevitabili le conseguenze sul traffico in zona.