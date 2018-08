Verso i mondiali di Pole Dance, in allenamento con la stella di domani – VIDEO

Leggiadra quanto fisicamente forte. Sguardo deciso e abnegazione di chi sa che fra poco più di tre mesi andrà a giocarsi un campionato del mondo anche se a soli 13 anni. Federica Lamberti, anconetana, è nel clou della preparazione e il 17 e 18 novembre volerà in Florida per esibirsi tra le migliori atlete di pole dance. Ad accompagnarla nel viaggio e nella preparazione c’è una ragazza che di mondiali se ne intende, la vicecampionessa in carica Laura Borgognoni.