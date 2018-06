L’associazione culturale universitaria Gulliver ha chiamato i cittadini a un sit in in piazza della Repbblica per sostenere gli oltre 600 migranti che si trovano sulla nave respinta dall’Italia. Davanti al teatro delle Muse si sono riunite un centinaio di persone sotto le sigle di diverse associazioni, comprese quelle sindacali. Il messaggio al Governo Italiano e non solo è stato chiaro: “Aprite i porti”.