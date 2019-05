Maurizio Landini ad Ancona: «Mercatone Uno? Preso in giro anche il Governo» - VIDEO

Il segretario generale della CGIL Maurizio Landini ha inaugurato la nuova sede del sindacato ad Ancona. Prima del taglio del nastro in via dell’Industria, Landini ha partecipato ad un incontro moderato dai giornalisti Pierfrancesco Curzi (Resto del Carlino), Maria Teresa Bianciardi (Corriere Adriatico) e Guido Maurino (Rai TGR Marche). Landini si è soffermato anche sul fallimento della Mercatone Uno, situazione che ha colpito anche la provincia di Ancona e in particolare i 34 impiegati nello stabilimento di Monsano. In attesa del pronunciamento del Tribunale di Bologna sull’autorizzazione al ripristino dell’amministrazione straordinaria, che darebbe la possibilità all’azienda di riprendere l’esercizio provvisorio e accedere agli ammortizzatori sociali, i lsegretario generale chiama il Governo: «E’ stato preso in giro anche lui visto che per mesi si sono fatti incontri dove veniva presentato un piano industriale e poi si è visto come è andata a finire». Critico anche il segretario CGIL Ancona Marco Bastianelli: «E’ incredibile quello che è successo fino ad oggi, lo stupore dei clienti è pari a quello dei dipendenti per come sono accadute le cose. Ci sono tuttavia strumenti di legge che possono essere attivati, anche se con fatica, ed è quello che stiamo facendo. Sugli ammortizzatori sociali possiamo agire fino in fondo, poi c’è la costruzione di nuove ipotesi di lavoro in quegli stessi siti ma questo discorso richiede molto più tempo».