Nuovo mercato comunale, messaggi ai progettisti: «Noi lo vogliamo così» – VIDEO 

Piazza d’Armi pronta a cambiare volto per diventare centro di commercio ma anche punto di aggregazione per serate culturali e di intrattenimento. La Giunta comunale ha approvato il bando per il concorso di progettazione della nuova piazza dove troveranno posto 45 box oltre a 155 piazzole per i venditori ambulanti e 68 per gli agricoltori. Ogni progetto verrà sottoposto alla valutazione di tutti gli interessati che operano nella zona, che intanto indicano quelle che secondo loro sono le linee guida da dover rispettare.