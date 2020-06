Mense scolastiche, sindacati ricevuti in Prefettura | VIDEO

I rappresentanti sindacali Barbara Lucchi (Filcams Cgil Marche), Marco Paialunga (Fisascat Cisl) e Fabrizio Bontà (Uiltucs Marche) hanno incontrato il viceprefetto per portare all’attenzione del Governo i problemi che da marzo pesano sui lavoratori delle mense scolastiche, aziendali e sugli operatori di pulizia delle scuole. I dipendenti non prendono stipendio da marzo, la cassa integrazione è arrivata in ritardo di mesi e fino a settembre il lavoro non riprenderà a causa della sospensione estiva delle lezioni. Ecco come è andato l’incontro in Prefettura.