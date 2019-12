La moda secondo Matteo e l'atelier made in Ancona: «Il centro? No grazie» | VIDEO

Si chiama Matteo Duca, ha 24 anni e un atelier nel cuore del Piano. Disegna abiti da quando era appena maggiorenne e la sua è una storia di successo. Dai banchi del Vanvitelli Matteo ha bruciato le tappe ed è arrivato a disegnare abiti per tutte le età e per tutti i gusti in un laboratorio tutto suo. Il segreto? Il coraggio di osare: «Mi è sempre piaciuta la moda, non ho avuto un'illuminazione particolare né la famiglia in questo settore. Mi sono semplicemente buttatto». I prodotti che escono dall'atelier di corso Carlo Alberto sono realizzati con prodotti perlopiù made in Marche. Ma perché il Piano e non il centro storico? «Qui non ho mai avuto problemi- spiega Matteo- c'è più giro di persone, all'inizio avevo aperto in piazza Roma e là paradossalmente ho avuto più difficoltà». In che senso? «In centro la gente vuole avere il prodotto già pronto e spendere poco, qui il cliente mi cerca e sa già cosa propongo». Un giro in atelier.