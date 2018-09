«E decisi di chiamarmi "corvo"» - VIDEO 

Il videoclip del singolo “Matteo”, girato interamente ad Agugliano, è l’autopresentazione del rapper emergente Matteo Galluzzo, in arte “Crow”. Matteo, 17 anni, ha pubblicato il singolo “Luna” con Lortex, uno dei rapper più noti del panorama italiano, ma è stato anche contattato da un’etichetta che si occupa dell’organizzazione di eventi ed è volato a Milano per aprire il concerto di un altro artista famoso per gli amanti del genre: Vaz Tè. Talento e piedi per terra: dopo aver scoperto il rap, Matteo ha studiato musica da autodidatta. Adesso è Crow ed è pronto a spiccare il volo.