«Mangiate e mettiamoci al lavoro!» Lo chef falconarese nel promo di Masterchef Bulgaria - VIDEO

Lo chef falconarese Leo Bianchi sarà giudice esterno dell’edizione bulgara di Masterchef. Bianchi, che vive da anni a Sofia ed è diventato un celebrità in Bulgaria, compare nel promo della trasmissione televisiva. Nel filmato si vedono gli altri due chef giurati che si stanno recando in moto nella cucina del programma, quando al semaforo vengono affiancati da una Vespa rossa. Una volta arrivati a destinazione i due commentano l’ingaggio di Leo Bianchi esaltandone lo stile italiano. Unica pecca del nuovo giudice: «E’ già in ritardo». Al momento di entrare in cucina però, i due si trovano davanti a una sorpresa.