Allenamento con la bandiera, in campo con Massimo Gadda - VIDEO

Lo storico capitano dell'Ancona è tornato sul prato dello stadio Dorico per una sessione di allenamento con i giovani della scuola calcio Ancona Respect, branca della Polisportiva Antirazzista Assata Shakur. La bandiera biancorossa ha dispensato consigli allo staff tecnico ma soprattutto ai ragazzi e ragazze che di lui sapevano praticamente tutto. Assata Shakur ha festeggiato i 18 anni di attività e Gadda, dopo l'allenamento, ha partecipato alla cena presso lo Spazio Comune Heval il cui ricavato sarà utilizzato per le attività di Ancona Respect. In campo c'eravamo anche noi.