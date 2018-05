Muore sotto il treno merci, le immagini - VIDEO

Prima lo hanno visto passeggiare su e giù sulla banchina della stazione di Marina di Montemarciano, poi sono stati testimoni della tragedia: il 17enne ha superato la linea gialla mentre il treno merci diretto a nord stava per attraversare la stazione, poi si è lanciato sotto il convoglio. Questa almeno è la ricostruzione dei due ragazzi, arrivati da Pesaro per seguire la loro passione di fotografare i treni. Inutili i soccorsi, allertati da un uomo che vive nei pressi dello scalo, per il 17enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto c’erano i mezzi del 118, i Carabinieri e la Polizia Ferroviaria di Ancona, titolare delle indagini e che sarà chiamata ad accertare la dinamica dell’accaduto. Poco dopo sono arrivati anche alcuni familiari del ragazzo. La madre ha accusato un malore.