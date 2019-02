Onde e detriti distruggono il litorale - GUARDA IL VIDEO

Un pezzo di litorale a Marina di Montemarciano non esiste più come testimonia il video del comitato Lido del Frattino. E’ stato spazzato via dalla vilenta mareggiata di questa mattina. Acqua e detriti sono arrivati a lambire le abitazioni dopo aver divorato la spiaggia e una parte dell’asfalto, mandando il traffico in tilt. Al momento non si segnalano danni a case e cantine in prossimità del lungomare, la situazione è sotto controllo e finora non ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.