Il presidente dell'Anconitana Stefano Marconi si gode la vittoria del campionato di Prima Categoria dopo il poker rifilato al Monsano, ma nella sala stampa del Carotti annuncia che il suo staff è già al lavoro per programmare la prossima stagione in Promozione. Titolo in tasca, ma il campo chiama ancora: «Mancano sei partite e voglio che si giochi come se oggi non avessimo concluso nulla».