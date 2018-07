«Il marciapiede sta cedendo e il muro rischia di crollarci addosso» - VIDEO 

All’altezza del civico 6 di via Cesare Pavese c’è un marciapiede che sta sprofondando e che si affaccia su un parcheggio privato sottostante. I residenti hanno segnalato alla nostra redazione il pericolo per chi cammina, ma anche la paura di un eventuale crollo del muretto sulle vetture in sosta. Davanti al marciapiede in questione ce n’è un altro, recintato per i lavori di manutenzione di un muro privato. Nel corso dei mesi il piccolo cantiere è diventato preda delle erbacce e dei rifiuti. «Ci abbiamo visto anche dei topi» dice una residente.