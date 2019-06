Marche Pride, l'onda dei diritti abbraccia Ancona - VIDEO

Il centro di Ancona attraversato dall'onda arcobaleno del primo Marche Pride. Circa 3.000 persone hanno sfilato sabato pomeriggio per le vie del centro per rivendicare i diritti umani, civili e sociali in modo pacifico e festoso. Il corteo, partito dal Passetto, ha percorso il viale della Vittoria, corso Stamira, piazza della Repubblica, corso Garibaldi per arrivare a piazza Cavour. Prima e durante la camminata abbiamo raccolto pensieri e storie di chi ha partecipato.