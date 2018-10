Rabbia antifascista: «Quella sede va chiusa, non avete ancora visto niente» - VIDEO 

Abbiamo raccolto alcune voci in mezzo al corteo pacifico che oggi pomeriggio ha gridato il proprio “no” all’apertura della sede di CasaPound. Rappresentanti della politica locale, ma anche dei centri sociali e semplici cittadini che hanno puntato il dito contro il partito di ultradestra. Tra il punto di partenza agli Archi e l’arrivo in piazza Ugo Bassi, a poche centinaia di metri dall’inaugurazione della sede di CasaPound, sono scese in strada circa 400 persone di ogni età e nazionalità.