Degrado, crolli e paura: la rabbia di due frazioni | VIDEO

La manifestazione che si è svolta a Montesicuro ha visto insieme i residenti unirsi con quelli di Sappanico. La protesta è comune: si manifesta contro il degrado in cui da anni versano i due centri. A Sappanico un rudere comunale continua a perdere pezzi in attesa che si compia l’iter burocratico per la demolizione. C’è anche il problema di edifici privati, abbandonati e altrettanto fatiscenti che incombono sulla stretta via principale. A Montesicuro si ha a che fare con la torre civica “dimenticata” e le mura del Montone. Il servizio video.