Degrado, si allarga la protesta contro il Comune: 5 frazioni in piazza | VIDEO

Hanno iniziato i residenti di Sappanico, per protestare contro gli edifici pericolanti da cui si staccano pietre che cadono sulla strada principale. Successivamente la manifestazione si è estesa a Montesicuro, alle prese con la torre cittadina (ora in fase di manutenzione) che creava problemi di viabilità e le mura a pezzi del belvedere del Montone. Stavolta alla protesta si sono aggiunti i residenti di Casine di Paterno, Paterno e Gallignano. Tra strade tutt’altro che sicure, vegetazione non curata e cimiteri non completati, i cittadini hanno portato in piazza tutta la loro rabbia. Il sit-in si è svolto davanti alla chiesa di Casine di Paterno alla presenza di alcuni consiglieri comunali di opposizione: Francesco Rubini (Altra Idea di Città), Angelo Eliantonio (Fratelli d’Italia), Gianluca Quacquarini (M5S), Arnaldo Ippoliti e Stefano Tombolini (Sessantacento), Antonella Andreoli e Marco Ausili (Lega-MNS).