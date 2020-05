Durante il sit-in in piazza Caovur, convocato per manifestare contro i mancati riconoscimenti per il lavoro svolto durante l’emergenza Covid, gli infermieri del Nursind hanno omaggiato i colleghi uccisi dal virus. Lo hanno fatto citando il nome di ognuno, liberando poi in aria un palloncino. L’applauso finale, poi l’inizio della manifestazione. Il video della mattinata in piazza.