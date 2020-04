La sindaca su Facebook: «Passeggiate al mare? Non se po'». Annullata la fiera di San Ciriaco | VIDEO

«E’ una bella giornata, verrebbe voglia di uscire, di fare una bella passeggiata al mare, a Portonovo... non se po’. Non possiamo farlo: è il momento di non mollare, altrimenti i sacrifici fatti rischiano di essere buttati all’aria e di dover ricominciare da capo».

In un videomessaggio su Facebook, la sindaca Valeria Mancinelli ha invitato gli anconetani, ancora una volta, a restare a casa e a resistere alla tentazione di uscire in questa soleggiata Domenica delle Palme. Ma ha anche annunciato due novità. Una non è bella: il Comune, vista la situazione di emergenza, ha deciso di annullare la Fiera di San Ciriaco a maggio. La tradizionale kermesse patronale, dunque, per la prima volta da quando è stata istituita quest’anno non si terrà. In compenso, per le feste del 25 aprile e di San Ciriaco, il Comune sta pensando a iniziative social «per partecipare a momenti collettivi di festa, anche solo virtualmente, con idee originali. Staremo comunque insieme, anche se in modo diverso», ha detto il sindaco, che ha concluso il suo intervento con una battuta in dialetto anconetano: «San Ciriaco ha fatto sapere che darà j scoppoloni de notte a chi non dà retta alle regole».