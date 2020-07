Negozio allagato, Lara è una furia: «Stavolta chiedo il risarcimento al sindaco» | VIDEO

Lara Montanari è una furia. Il suo negozio di via Rismondo, “Strip intimo”, è uno di quelli invasi dall’acqua che si è rovesciata su Ancona nella mattinata di oggi. Ha chiamato la madre Anna Maria per farsi aiutare ad asciugare il pavimento, ma parte della merce è andata. La commerciante punta il dito contro il Comune, accusato di non aver posto la giusta attenzione alla pulizia dei tombini. In particolare, spiega Lara, ce n’è uno lungo via Panoramica che, non riuscendo a far defluire l’acqua, trasforma via Rismondo e strade limitrofe in veri e propri fiumi. E’ già successo altre volte: «Stavolta però ho già chiamato l’avvocato, perché dopo la chiusura per il lockdown non si possono perdere giornate di lavoro così». La sua testimonianza.