Commercianti come palombari:«Ci siamo spogliati e abbiamo pulito con le mani» | VIDEO

Il Piano è stata una delle zone più colpite dalla bomba d’acqua. In piazza d’Armi il maltempo ha creato problemi agli ombrelloni degli operatori ambulanti, costretti a smobilitare. Francesco Javarone, Claudia Coletta e altri commercianti hanno denunciato lo stato delle caditoie e hanno raccontato di essersi perfino denudati per andare in acqua e liberare i tombini dai detriti. Le loro testimonianze.