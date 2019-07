Il maltempo che ha flagellato l'intera provincia non ha risparmiato neanche la zona del porto di Ancona. Sono stati momenti di paura quando le forti raffiche di vento hanno provocato la rottura degli ormeggi di un traghetto in costruzione di Fincantieri, con alcuni operai presenti a bordo. Per fortuna non ci sono stati feriti e dopo un primo spavento gli impianti sono ripartiti e gli operari sono riusciti a ritornare in banchina. Le immagini.