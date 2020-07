Maltempo, la fontana del Calamo diventa una piccola piscina - VIDEO

Una bomba d'acqua si é abbattuta su Ancona questa mattina facendo crollare numerosi alberi e allagando diverse strade. Secondo il pluviometro della Regione sono caduti oltre 40 millimetri di pioggia in meno di 30 minuti, con il picco massimo che é stato raggiunto alle 8.45 e con venti che hanno soffiato a più di 75 chilometri orari. Tanto è bastato per creare disagi e danni e trasformare la fontana delle 13 Cannelle, lungo corso Mazzini, in una piscina dove l'acqua non trovava più sbocco per defluire, come si vede nel video girato da una nostra lettrice.