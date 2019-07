Aperti gli scolmatori, scatta il divieto di balneazione su tutto il litorale - VIDEO

E’ tornato il maltempo e subito è scattato il divieto di balneazione in tutto il litorale da Falconara ad Ancona, misura precauzionale a tutela della salute pubblica, in attesa delle rilevazioni dell’Arpam. Il divieto di tuffi, stabilito fino a data da destinarsi a seguito dell’attivazione degli scolmatori a mare, riguarda tutto il tratto di spiaggia a sud della raffineria Api, a Palombina, al porticciolo di Torrette, sotto il Cardeto e sotto la piscina del Passetto. A pubblicare il video il falconarese Pasquale Melluso che l'ha condiviso su Facebook. Nelle immagini, girate tra Falconara e Villanova, si vede l'acqua scura che esce dallo scolmatore e si espande in mare.