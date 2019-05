I segni del maltempo sono ancora là: un giro lungo la strada post apocalittica - VIDEO

La strada di 5 chilometri che collega Aspio a Gallignano è una di quelle uscite peggio dal maltempo che ha bersagliato la provincia negli ultimi giorni. La via vicinale, già stretta e con l'asfalto malmesso, è stata letteralemente invasa dal fango dopo la pioggia e la grandine dello scorso fine setitmana. I mezzi del Comune l'hanno liberata, ma il fango è rimasto depositato ai bordi. Ad aggravare la situazione, oltre che la mancata messa in sicurezza segnalata e chiesta dai residenti, c'è anche la pessima condizione dei canali di raccolta dell'acqua. In alcuni punti della strada sono praticamente inesistenti perché ricoperti da terra e vegetazione. Il Comune, spiegano alcuni residenti, aveva già in programma la copertura delle buche con un'asfaltatura di "pronto soccorso", il maltempo l'ha rimandato. In paese perà si chiede la messa in sicurezza totale, anche perché su quella strada transitano gli scuolabus che accompagnano i bambini alle scuole di Montesicuro e Sappanico.