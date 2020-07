Piazza inondata e il mercato si ritira: «Qui è drammatica, dov'è il sindaco Mancinelli?» - VIDEO

Come anticipato dagli esperti, stamattina le Marche e Ancona si sono svegliate con un forte acquazzone che ha creato molti disagi, soprattutto nel capoluogo dorico e sulle coste. Decine le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco che, al momento, sono impegnati soprattutto per allagamenti in vari locali, alberi caduti su auto e cavi elettrici, ma anche insegne e impianti divelti. Disagi anche al Piano, con negozi allagati e gli operatori del mercato di piazza d’Armi costretti alla ritirata. In questo video, girato dalla nostra lettrice e operatrice del mercato Lorena Sallei, la rabbia dei bancarellari anconetani che chiedono l'intervento del Comune e della Giunta.