Il maltempo arriva dal mare, la perturbazione si avvicina alla città - VIDEO

Il vento forte spinge le nuvole minacciose in città. Il video di pochi secondi, girato e postato su instagram dal nostro lettore @thereal_emme, ha preannucniato quello che poi è effettivamente stato: un inizio di giornata difficile per gli anconetani. I vigili del fuoco sono già intervenuti per alcuni interventi in città e in provincia. Tra scooter gettati a terra dal vento, strade interrotte e alberi caduti, la mattinata è stata piuttosto movimentata. Tutto annunciato sia dai bollettini meteo che dai video social come quello che vediamo qui.