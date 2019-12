Morta dopo la discoteca, le immagini riprendono le ultime ore di Mairead | VIDEO

Ecco uno dei video, tra quelli in mano alla Procura e quelli raccolti dalla difesa del locale, in cui si vede Mairead O’Connor Breffni, la 30enne irlandese annegata dopo essere caduta dalla passerella del mega yacht attraccato ai cantieri della Isa Palumbo e su cui lavorava. Nelle immagini si vede la giovane al cellulare mentre il barman prepara un cocktail. La 30enne irlandese sembra tranquilla non sembrerebbe essere sotto effetto dell'alcol. Infatti la difesa del Rio Club è convita che queste immagini abbiano convinto il Tar ad accogliere la richiesta di sospensiva del locale.