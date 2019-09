Mahmood è sempre più vicino. Il vincitore di Sanremo 2019 ha lanciato un video in cui chiama a raccolta i fans in vista del concerto del 14 settembre. L'appuntamento è alle 23,30 in Piazza d'Armi ad Ancona, in occasione del Primo Piano Festival. Mahmood, in un video di pochi secondi girato in sala di registrazione, si dice felice di annunciare la data anconetana per poi concludere con: «venite in tantissimi, ci vediamo lì».