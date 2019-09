"Soldi", "Barrio" e note arabe: Mahmood scende tra il pubblico e fa impazzire il Piano - VIDEO

E' salito sul palco di piazza d'Armi accolto dall'ovazione di circa 5mila persone. Ha intonato "Africa", il primo brano di una scaletta fatta di 13 canzoni, ma il pubblico chiedeva già "Soldi", il brano che lo ha reso celebre con la vittoria a Sanremo. Mahmood non solo l'ha proposto due volte, ma la seconda è perfino sceso dal palco per prestare il microfono ad alcuni ragazzi della prima fila che per qualche secondo hanno cantato con lui. "Barrio", "Calipso", "Uramaki" e le altre canzoni dell'artista milanese hanno fatto il resto trasformando il concerto in un' esplosione di energia.