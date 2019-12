Mafia nigeriana in città, il blitz notturno e l'arresto | VIDEO

FALCONARA - Il blitz notturno della polizia. Gli agenti della squadra Mobile di Ancona, coordinati dal capo Carlo Pinto, hanno arrestato Mafia nigeriana, una arresto ad Ancona

„Aghedo God Power. Il 30 enne, richiedente asilo, viveva in un palazzo insieme a numerosi cittadini nigeriani. L'arresto fa parte di un'operazione più complessa che ha visto in manette altre 31 persone in Italia e all'estero. Il sospetto è che tutti facciano parte di una delle organizzazioni criminali più famigerate e temute al mondo: la mafia nigeriana. I fermati, secondo gli inquirenti, sono esponenti dei Vikings e degli Eyei, ovvero le due violente gang in guerra per il predominio dello spaccio di droga, dalla prostituzione all’accattonaggio. Il video del blitz.





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.anconatoday.it/cronaca/arresti-mafia-nigeriana-ancona-falconara-marche.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/AnconaToday/269258656438884