Lupi alle porte della città | VIDEO

Gli avvistamenti di lupi si sono moltiplicati nelle ultime settimane. In questi filmati inviati da un lettore gli esemplari sono stati ripresi lo scorso 13 febbraio nella zona compresa tra la via del Conero e Varano. Si tratta di due animali immortalati mentre correvano tra le campagne alle porte della zona abitata. La settimana scorsa alcuni lupi sono stati avvistati in piena notte mentre attraversavano una strada tra Montesicuro e Offagna. Sulla pagina Facebook “Cacciatori Marchigiani” vengono comunque segnalati avvistamenti di lupi in gran parte delle Marche, dalle zone montuose agli argini dei fiumi.