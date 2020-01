Ancona, è già 2020: la magia però non è ancora finita | VIDEO

ANCONA - Le luci di piazza Cavour, la ruota panoramica diventata simbolo del Natale anconetano. E poi le luminarie tra i vicoli del centro storico, le leccornie delle bancarelle e per finire la scritta luminosa "2020". Il lettore Gabrio Grilli ha catturato in pochi secondi il periodo trascorso tra il Natale e capodanno, in un viaggio di luci e colori. Naturalmente quelli di BiAnconatale. L'epifania è ormai prossima, le feste se ne stanno per andare ma il filmato è capace di scaldare il cuore.