Fischio d'inizio di Città di Falconara - Kick Off Milano, 13^ giornata di Serie A femminile di calcio a 5. Palla subito dietro a Ciferni che lancia in avanti e Sofia Luciani, capitano delle marchigiane, pilastro della Nazionale Italiana, fa impazzire il PalaBadiali così. Alla fine non serviranno i suoi gol ad avere la meglio sulle milanesi, squadra capolista in campionato, ma che gol!