Lucia Mascino ci mette la faccia, l'attrice anconetana lancia un appello per Lorenzo - VIDEO

"Questo e' un appello per aiutare Lorenzo Farinelli affinché possa partire subito per l'America dove potrà curarsi. Ma per far questo c'é bisogno di una somma che da solo non può raggiungere. Grazie di cuore". E' il post Facebook che segue un video che la stessa Lucia Mascino ha girato per rilanciare la campagna di raccolta fondi a favore di Lorenzo Farinelli, il medico e attore anconetano.