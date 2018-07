Ieri Love Pride, domani Gay Pride? Le voci della città – VIDEO 

Il primo Love Pride, la festa dell’amore in ogni sua forma, è andata in archivio e per l’anno gli organizzatori sperano di poter portare ad Ancona un Gay Pride. Stamattina abbiamo chiesto ai passanti in piazza Cavour cosa pensano della manifestazione arcobaleno organizzata domenica scorsa dalle associazioni “Love is Love Ancona”, “Csa Asilo Politico”, “Libera Ancona” e “Arci Ancona” ma abbiamo chiesto anche con quale occhio vedrebbero l’eventuale Gay Pride. Voci e pensieri, ma anche musica e colori che hanno animato il centro città.