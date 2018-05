Lo scorso 29 maggio la Questura ha chiuso due locali di piazza Ugo Bassi dove si vendevano alcolici oltre l’orario di chiusura. Le attività, secondo la Polizia Amministrativa, erano finite per diventare luogo di ritrovo abituale per pregiudicati e ubriachi. Abbiamo fatto un giro in zona chiedendo a residenti e commercianti se quello delle attività che creano problemi di ordine pubblico è un problema sovrastimato o no.