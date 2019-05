L'amore per gli Archi diventa un rap: Leuca commuove il sindaco - VIDEO

Durante la presentazione dell'associazione Arcopolis un ragazzo ha preso il microfono e ha intonato una canzone rap. Si chiama Francesco Stecconi, ha 17 anni e in arte si fa chiamare Leuca. Con "Archi" ha voluto dedicare tutto il suo amore al quartiere in cui vive, parole e musica che hanno commosso il sindaco Valeria Mancinelli seduta in prima fila. Dopo l'esibizione, Leuca ha ribadito il sentimento: «Gli Archi sono una grande famiglia in cui tutti si aiutano, se un fratello cade io sono là che lo rialzo».