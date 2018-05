Si rifanno le scogliere, pontone all'opera dopo giorni di attesa - VIDEO

La spiaggia di Falconara più protetta grazie alla rifioritura delle scogliere. Un lavoro che sarebbe dovuto iniziare a gennaio ma che ha subito mesi di stop da parte della Capitaneria di Porto per questioni burocratiche legate alla certificazione del pontone. Superata l'enpasse, da fine aprile la ditta incaricata sta procedendo e, dal confine con Ancona (stabilimento Donaflor), è già arrivata quasi all'altezza con Base Mare. I lavori andranno avanti fino al 31 maggio. Poi, pausa per la stagione balneare e ripresa a settembre per completare tutte le scogliere del litorale sud. Tutte tranne la metà nord della barriera antistante lo stabilimento New Tropical per la quale c'è il vincolo della Soprintendenza per via della presenza di una nave romana inabissata.